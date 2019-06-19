В Удмуртии из-за несоблюдения дистанции произошло ДТП

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-19T10:42:36+03:00

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В Удмуртии 18 июня в с. Чепца Кезского района столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Водитель машины «Рено» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной «Хенде» под управлением 42-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «Рено» и его пассажир, 33-летний мужчина, получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU