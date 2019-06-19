Какие изменения планируется внести в правила благоустройства Ижевска?
В Ижевске 18 июня в администрации города прошли общественные слушания. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- Об изменениях рассказала Ольга Удалова, начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации. В проекте есть требования к местам накопления ТКО, обустройству и содержанию площадок для выгула собак и запрет на складирование снега перед окнами (чтобы избежать подтопления подвалов домов), - сообщает пресс-служба.
Проекты решений будут вынесены на ближайшую сессию гордумы - 27 июня.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Очередная ошибка водителя привела к ДТП с пострадавшими.
- Как так получилось, что 9-летний мальчик обжегся в салоне автобуса? Подробнее читайте на сайте.
- В каких домах отключат горячую воду 19 июня?
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»