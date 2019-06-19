Какие изменения планируется внести в правила благоустройства Ижевска?

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-19T12:21:02+03:00

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В Ижевске 18 июня в администрации города прошли общественные слушания. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Об изменениях рассказала Ольга Удалова, начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации. В проекте есть требования к местам накопления ТКО, обустройству и содержанию площадок для выгула собак и запрет на складирование снега перед окнами (чтобы избежать подтопления подвалов домов), - сообщает пресс-служба.

Проекты решений будут вынесены на ближайшую сессию гордумы - 27 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU