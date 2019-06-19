2019-06-19T12:33:04+03:00
Происшествия

Женщина из Удмуртии подозревается в убийстве своего мужа

Между ними произошла ссора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии 47-летняя женщина подозревается в убийстве своего мужа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 16 июня женщина вернулась домой после работы. Муж упрекнул ее в том, что она слишком долго была на работе и предположил, что она ему изменяет. В ходе ссоры женщина взяла кухонный нож и ударила потерпевшего в живот. После этого она ушла к соседке, - сообщает ведомство.

В это время мужчина от полученных повреждений скончался. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены очевидцы. Также изъято орудие преступления и назначены экспертизы. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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