2019-06-19T12:59:11+03:00
Общество

Мультимедийная выставка «Винсент ВАН ГОГ» пройдет в Ижевске

Выставка расположится в Выставочном зале на Пушкинской
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/izhevsk_vgФото: vk.com/izhevsk_vg
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В Ижевске с 6 июля по 29 сентября откроется мультимедийная выставка «Винсент ВАН ГОГ» (0+). Об этом сообщается в группе выставки.

- Выставка совершенно нового формата: зрители окажутся окруженными огромными 3-7 метровыми полотнами ВАН ГОГА, оживающими прямо на глазах. Выставка создана с применением современных проекционных технологий, анимации, где сотни изображений, будут показаны на огромных экранах в сопровождении произведений классической музыки, - сообщают организаторы.

Посетители смогут находиться на выставке неограниченное количество времени, потому что выставка будет проходить циклично. При этом желающие смогут снимать видео и фотографироваться.

Выставку можно будет посетить в Выставочном зале по адресу Пушкинская, 247 с 09:30 до 20:00. Стоимость: взрослый – 350 рублей, дети, студенты, пенсионеры – 250 рублей, детям до 7 лет бесплатно, группы от 10 человек – 200 рублей с человека, многодетные семьи – 200 рублей, участники ВОВ, инвалиды 1, 2 групп – бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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