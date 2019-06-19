2019-06-19T15:46:42+03:00
Происшествия

Экс-замминистра природных ресурсов Удмуртии осудили за превышение полномочий

Ущерб от действий бывшего замминистра составил 60 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске состоялся суд над бывшим замминистра природных ресурсов Удмуртии. Он обвинялся в превышении полномочий и причинении ущерба 60 млн рублей.

По версии следствия, чиновник с 2015 по 2017 годы незаконно завышал нормы допустимой добычи кабана в охотничьих угодьях Удмуртии. Ущерб от незаконной добычи составил 60 млн рублей. В результате произошло значительное снижение возможности расширенного воспроизводства кабана в охотничьих угодьях и снижение численности кабана на территории республики.

Суд признал бывшего замминистра виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком на два года. При этом подсудимый частично признал свою вину. Также подсудимого лишили права занимать госдолжности два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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