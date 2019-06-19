Полицейские в Удмуртии пресекли деятельность нарколаборатории

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-19T15:59:05+03:00

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В Удмуртии Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике во взаимодействии с оперативниками УФСБ России по республике пресечена деятельность нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Задержанный 51-летний мужчина занимался незаконным бизнесом с февраля 2019 года. Семена наркотика он заказывал через интернет, заказ получал через транспортную компанию. При обыске его дома было обнаружено и изъято более килограмма наркотиков, - сообщает ведомство.

Лаборатория была оснащена специальными лампами, датчиками и камерами удаленного контроля. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU