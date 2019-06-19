20 июня ижевчане смогут задать вопрос президенту Владимиру Путину

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-19T16:12:22+03:00

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20 июня в 13:00 по местному времени начнется «Прямая линия с Владимиром Путиным». Ижевчане смогут задать вопрос президенту.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», а также слушать на радио «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Как задать вопрос?

- Звонок по номеру телефона 8-800-20-0-40-40 (линия совершенно бесплатна для тех, кто собирается звонить со стационарного телефона). Тем, кто пребывает за границей, для общения доступны специальные номера +7-499-55-0-40-40 и +7-495-53-9-40-40.

- СМС или даже ММС-послание. На номер 04040 вы можете отправить русский текст до 70 знаков или картинку.

- Непосредственно сайт программы. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале, а затем выберите вкладку «Задать вопрос».

- Посредством мобильного приложения. Для этого вам нужно скачать бесплатную утилиту «Москва-Путину» в магазине для ОС Андроид или Apple.

- Через социальные сети. Доступна отправка вопроса со своего аккаунта в «Одноклассниках» или «ВКонтакте». К примеру, для пользователей ВКонтакте действует сообщество, на которое необходимо подписаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU