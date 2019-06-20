На улице Магистральной в Ижевске нет движения трамваев №1, 5, 9, 12
В Ижевске на улице Магистральная нет движения трамваев №1, 5, 9, 12. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Движение организовано:
- 1 маршрут: гор. Металлургов - ул. Кирова - ул. К. Маркса - Центр - Трамвайное депо-1;
- 5 маршрут: Буммаш - ул. Тимирязева - Восточный посёлок - ул. Ленина - Центр - Трамвайное депо-1;
- 9 маршрут: Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К. Маркса - Центр - Трамвайное депо-1;
- 12 маршрут: ул. Ворошилова - ул. Ленина - Центр - Трамвайное депо-1
Движения нет из-за ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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