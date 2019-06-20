2019-06-20T14:48:04+03:00
Общество

На улице Магистральной в Ижевске нет движения трамваев №1, 5, 9, 12

Движения нет из-за ДТП
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске на улице Магистральная нет движения трамваев №1, 5, 9, 12. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовано:

- 1 маршрут: гор. Металлургов - ул. Кирова - ул. К. Маркса - Центр - Трамвайное депо-1;

- 5 маршрут: Буммаш - ул. Тимирязева - Восточный посёлок - ул. Ленина - Центр - Трамвайное депо-1;

- 9 маршрут: Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К. Маркса - Центр - Трамвайное депо-1;

- 12 маршрут: ул. Ворошилова - ул. Ленина - Центр - Трамвайное депо-1

Движения нет из-за ДТП.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вот что бывает, когда водитель игнорирует дорожные знаки. Подробности ДТП по ссылке.

- Какую сумму выделили на ремонт дорог в 2020 году? И сколько достанется всем городам Удмуртии?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Средняя зарплата в Удмуртии за апрель 2019 года выросла на 6,3%
Мошенник из Удмуртии под видом риэлтора похитил 18,5 млн рублей
Обновленный сквер на улице Оружейника Драгунова ижевчане смогут посетить уже 31 августа
Какой вопрос хочет задать Владимиру Путину чемпионка Олимпийских игр Алина Загитова?
Насильника из Удмуртии задержали спустя полтора года с момента преступления
Водитель из Удмуртии проигнорировал знак «Обгон запрещен» и попал в ДТП
Пока действовал запрет на вылов рыбы в Удмуртии, было выявлено 229 фактов незаконной добычи
Ижевск получит большую часть денег, выделенных на ремонт дорог в 2020 году
Пенсионерки из Удмуртии побывали на программе Андрея Малахова «Прямой эфир»
В Ижевске разыскивают женщину, которая ушла из больницы
Какие работы проведут на школьных стадионах Ижевска?
«Жадина-говядина»: как жители Удмуртии продолжают фразу
Нашли нарушения в нанесении разметки в Ижевске
Погода на 20 июня в Ижевске: небольшой дождь и грозы
Министр транспорта Удмуртии: каждое десятое ДТП в республике совершается пьяными водителями
Жительница Ижевска пострадала в ДТП на остановке в Сочи, ее сын погиб
20 июня ижевчане смогут задать вопрос президенту Владимиру Путину
Полицейские в Удмуртии пресекли деятельность нарколаборатории
Посетители зоопарка Удмуртии засняли на видео модницу орангутана