На улице Магистральной в Ижевске нет движения трамваев №1, 5, 9, 12

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-20T14:48:04+03:00

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В Ижевске на улице Магистральная нет движения трамваев №1, 5, 9, 12. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовано:

- 1 маршрут: гор. Металлургов - ул. Кирова - ул. К. Маркса - Центр - Трамвайное депо-1;

- 5 маршрут: Буммаш - ул. Тимирязева - Восточный посёлок - ул. Ленина - Центр - Трамвайное депо-1;

- 9 маршрут: Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К. Маркса - Центр - Трамвайное депо-1;

- 12 маршрут: ул. Ворошилова - ул. Ленина - Центр - Трамвайное депо-1

Движения нет из-за ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU