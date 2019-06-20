2019-06-20T17:13:37+03:00
Общество

Какая погода ждет ижевчан в выходные?

В пятницу будет небольшой спад температуры
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске синоптики прогнозируют в выходные жаркую погоду с грозами. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

В пятницу, 21 июня, температура пойдет на спад днем ожидается не более +20…+25 градусов, ночью +13…+14 градусов.

22 июня, в субботу, установится жаркая погода днем +24…+25 градусов, ночью +19…+20 градусов.

23 июня, в воскресенье, температура днем +24…+29 градусов, ожидается ливень и грозы, вечером +15…+18 градусов.

По прогнозам синоптиков уже с понедельника, 24 июня, придет похолодание.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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- Не так давно начали благоустраивать сквер на улице Оружейника Драгунова. Что расположится на территории сквера и когда он будет готов?

ИСТОЧНИК KP.RU

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