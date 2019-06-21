В Ижевске сотрудник управляющей компании присвоил деньги жильцов
Уголовное дело по факту присвоения денежных средств жильцов нескольких многоквартирных домов возбуждено в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
По данным следствия, один из сотрудников компании, принимавшей от граждан плату за коммунальные услуги, предоставленные МУП «Ижводоканал», с сентября 2015 года по октябрь 2017 года присвоил 687,7 тыс. рублей. Это были деньги из средств, перечисленных на расчетный счет управляющей компании жителями домов на улицах Орджоникидзе, Коммунаров и Пушкинская.
К выяснению обстоятельств совершенного преступления приступили следователи. Использовавшему свои служебные полномочия злоумышленнику может грозить до 4 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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