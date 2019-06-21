Беременная женщина погибла под колесами автомобиля в Ижевске
Страшная дорожная трагедия произошла в пятницу, 21 июня, на Воткинском шоссе. Как сообщил «Комсомолке» начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике подполковник полиции Вениамин Вычужанин, ДТП случилось около 09:40 напротив дома 57Б.
Женщина, ехавшая за рулем, припарковала свою машину на обочине и вышла на проезжую часть вне пешеходного перехода, намереваясь перейти дорогу. В этот момент водитель автомобиля «Нива», мужчина 1962 года рождения, совершил на нее наезд. В результате полученных травм женщина скончалась. Она была на восьмом месяце беременности.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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