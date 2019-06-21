Есть вопрос: как перевести ребенка в другой детский сад в Ижевске?

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-21T12:57:16+03:00

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Период комплектования групп детсадов на 2019-2020 учебный год начался 1 мая и продлится до 31 августа. В это время портал «Электронный детский сад», через который осуществляется запись детей в дошкольные учреждения Удмуртии, будет оставаться для недоступным для изменений. Однако многие родители волнуются: а удастся ли записать чадо именно в тот детский сад, который был выбран? И еще больше вопросов возникает у родителей, решивших по той или иной причине поменять детский сад.

Начальник МКУ «Ресурсный центр Управления дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска» Наталья Гвоздкова спешит успокоить родителей: после комплектования групп портал сразу же откроется вновь.

- Вписывая ребенка в электронную очередь, родители могут выбрать семь дошкольных учреждений, причем первое в списке будет считаться приоритетным, - говорит она. – Если до периода комплектования групп что-то изменяется, например, семья переезжает, родители могут поменять детские сады в своем списке через личный кабинет.

Однако, если родители не успеют это сделать, им придется дождаться окончания комплектования. Дальше возможны два пути, все зависит оттого, когда ребенок должен пойти в детский сад. Если путевка в детский сад будет выдаваться в следующем году или позже, то родители точно так же без проблем могут изменить список желательных дошкольных учреждений после открытия портала. А вот если ребенка уже записали в детский сад на этот учебный год, придется воспользоваться той же системой, что и при переводе уже посещающего учреждение ребенка.

В первую очередь нужно узнать, есть ли в нужном детском саду свободные места. Для этого родителям необходимо обратиться к руководителю садика или к специалисту районного Ресурсного центра.

- Родители пишут заявление о переводе ребенка в то учреждение, куда бы им хотелось, - объясняет Наталья Гвоздкова. - Это заявление будет рассматриваться в течение определенного времени. Если в детском саду освободится место, то по заявлению будет принято положительное решение. Если мест не окажется, заявление останется в работе, и перевод ребенка осуществят, как только появится место.

КСТАТИ:

Для подачи заявления родители должны иметь при себе следующие документы:

- заявление на имя начальника Управления образования с просьбой произвести обмен направления;

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя);

- направление (путевку) из детского сада, который посещает ребенок в настоящий момент;

- сопроводительное письмо заведующего детского сада о возможности приема ребенка в детский сад.

Ресурсные центры районов Ижевска располагаются по следующим адресам:

- Индустриальный район – ул. Дзержинского, 5 (здание Администрации Индустриального района), 1 этаж, каб. № 123, тел. 41-43-63;

- Ленинского района – ул. Азина, 146 (здание Администрации Ленинского района), 2 этаж, каб. № 211, тел. 41-44-84;

- Октябрьский район – ул. Школьная, 13, тел. 59-01-55;

- Первомайский район – ул. Пушкинская, 150 (здание Администрации Первомайского района), 1 этаж, каб. № 100, тел. 41-46-49;

- Устиновский район – ул. Труда, 90, тел. 21-36-19;

- Управление образования Администрации города Ижевска − ул. Ленина, 2; тел. 41-47-66.

Дни и время приема: вторник, четверг с 14.00 до 17.00, пятница с 14.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU