2019-06-21T13:58:50+03:00
Происшествия

Опасные качели: в Удмуртии ребенка придавило конструкцией на игровой площадке

Малыш получил травмы и попал в реанимацию
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Граховском районе Удмуртии из-за упавшей на детской площадке конструкции сильно пострадал девятилетний мальчик. О проверке, которая сейчас проводится по факту этого происшествия, сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Конструкция из профнастила и деревянных опор, упавшая на ребенка, располагалась на игровой площадке в селе Грахово. На данном сооружении находились детские качели. Как было установлено в ходе проверки, вечером 18 июня 2019 года ребенок качался на этих качелях, когда конструкция начала падать. Мальчик успел выбежать, но его придавило навесом. В результате ребенок получил повреждения в виде обширных ран рук и ног. Сейчас он находится в реанимации.

Объекты на детской площадке были возведены в 2015 году в рамках программы «Трудоустройство». Теперь районная прокуратура исследуют документы по строительству детской площадки, а органы предварительного расследования проводят проверку, чтобы установить виновных лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какие работы проведут на школьных стадионах Ижевска? (Подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске заработает бесплатный 4G-кинотеатр под открытым небом
В Ижевске обработали придомовую территорию, на которой жители «поймали» клещей
Есть вопрос: как перевести ребенка в другой детский сад в Ижевске?
Беременная женщина погибла под колесами автомобиля в Ижевске
В Ижевске сотрудник управляющей компании присвоил деньги жильцов
Проверка слуха: в Удмуртии гибнут пчелы?
По Ижевскому пруду пройдут экскурсионные рейсы
Как школьники Удмуртии написали ЕГЭ?
Благоустройство сквера на улице Петрова в Ижевске завершат в августе
Чемпионка мира Алина Загитова высказала свое мнение после «Прямой линии с Владимиром Путиным»
Участок дороги, который входил в топ-10 убитых дорог в Удмуртии, отремонтировали
Временный сход установили к мосту через речку Подборенку в Ижевске
Какая погода ждет ижевчан в выходные?
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
Из-за порыва трубопровода в Ижевске закрыли школьный лагерь