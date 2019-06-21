Опасные качели: в Удмуртии ребенка придавило конструкцией на игровой площадке

СЕГОДНЯ 13:38 2019-06-21T13:58:50+03:00

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В Граховском районе Удмуртии из-за упавшей на детской площадке конструкции сильно пострадал девятилетний мальчик. О проверке, которая сейчас проводится по факту этого происшествия, сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Конструкция из профнастила и деревянных опор, упавшая на ребенка, располагалась на игровой площадке в селе Грахово. На данном сооружении находились детские качели. Как было установлено в ходе проверки, вечером 18 июня 2019 года ребенок качался на этих качелях, когда конструкция начала падать. Мальчик успел выбежать, но его придавило навесом. В результате ребенок получил повреждения в виде обширных ран рук и ног. Сейчас он находится в реанимации.

Объекты на детской площадке были возведены в 2015 году в рамках программы «Трудоустройство». Теперь районная прокуратура исследуют документы по строительству детской площадки, а органы предварительного расследования проводят проверку, чтобы установить виновных лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU