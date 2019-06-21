2019-06-21T15:19:53+03:00
Происшествия

После коллективного обращения жителей в Ижевске закрыта закусочная

Прокуратура выявила грубые нарушения в работе заведения
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Закусочная «Ромашка» в Ижевске закрыта после проверки, проведенной по коллективному обращению жителей многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры по Удмуртской Республике.

Жильцы дома, на первом этаже которого располагается заведение, в течение нескольких лет обращались в контрольно-надзорные органы с жалобами: деятельность закусочной мешала отдыху в ночное время.

Состоявшаяся прокурорская проверка действительно выявила много нарушений. В закусочной обнаружились игровые автоматы и не соблюдались правила пожарной безопасности. Также оказалось, что при обслуживание посетителей нарушались санитарные нормы и требования законодательства в сфере алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По результатам проведенной проверки прокуратурой Ленинского района вынесены постановления о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях, а юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Штраф составит 100 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенник из Удмуртии под видом риэлтора похитил 18,5 млн рублей (Подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ремонт асфальтового покрытия завершили в 10 дворах Ижевска
Военно-патриотическая акция «Горсть памяти» пройдет в Ижевске 22 июня
Ижевчанка подозревается в фиктивной регистрации иностранных граждан
В Ижевске началась проверка готовности детских садов в учебному году
Дача ижевского оружейника Ивана Петрова попала в перечень объектов культурного наследия
Опасные качели: в Удмуртии ребенка придавило конструкцией на игровой площадке
В Ижевске заработает бесплатный 4G-кинотеатр под открытым небом
В Ижевске обработали придомовую территорию, на которой жители «поймали» клещей
Есть вопрос: как перевести ребенка в другой детский сад в Ижевске?
Беременная женщина погибла под колесами автомобиля в Ижевске
В Ижевске сотрудник управляющей компании присвоил деньги жильцов
Проверка слуха: в Удмуртии гибнут пчелы?
По Ижевскому пруду пройдут экскурсионные рейсы
Как школьники Удмуртии написали ЕГЭ?
Благоустройство сквера на улице Петрова в Ижевске завершат в августе
Чемпионка мира Алина Загитова высказала свое мнение после «Прямой линии с Владимиром Путиным»
Участок дороги, который входил в топ-10 убитых дорог в Удмуртии, отремонтировали
Временный сход установили к мосту через речку Подборенку в Ижевске
Какая погода ждет ижевчан в выходные?
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
Из-за порыва трубопровода в Ижевске закрыли школьный лагерь