После коллективного обращения жителей в Ижевске закрыта закусочная

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-21T15:19:53+03:00

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Закусочная «Ромашка» в Ижевске закрыта после проверки, проведенной по коллективному обращению жителей многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры по Удмуртской Республике.

Жильцы дома, на первом этаже которого располагается заведение, в течение нескольких лет обращались в контрольно-надзорные органы с жалобами: деятельность закусочной мешала отдыху в ночное время.

Состоявшаяся прокурорская проверка действительно выявила много нарушений. В закусочной обнаружились игровые автоматы и не соблюдались правила пожарной безопасности. Также оказалось, что при обслуживание посетителей нарушались санитарные нормы и требования законодательства в сфере алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По результатам проведенной проверки прокуратурой Ленинского района вынесены постановления о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях, а юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Штраф составит 100 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU