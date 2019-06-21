После коллективного обращения жителей в Ижевске закрыта закусочная
Закусочная «Ромашка» в Ижевске закрыта после проверки, проведенной по коллективному обращению жителей многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры по Удмуртской Республике.
Жильцы дома, на первом этаже которого располагается заведение, в течение нескольких лет обращались в контрольно-надзорные органы с жалобами: деятельность закусочной мешала отдыху в ночное время.
Состоявшаяся прокурорская проверка действительно выявила много нарушений. В закусочной обнаружились игровые автоматы и не соблюдались правила пожарной безопасности. Также оказалось, что при обслуживание посетителей нарушались санитарные нормы и требования законодательства в сфере алкогольной и спиртосодержащей продукции.
По результатам проведенной проверки прокуратурой Ленинского района вынесены постановления о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях, а юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Штраф составит 100 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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