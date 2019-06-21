Ремонт асфальтового покрытия завершили в 10 дворах Ижевска

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-21T16:59:05+03:00

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В Ижевске продолжается благоустройство придомовых территорий. По условиям муниципальных контрактов укладка нового асфальта во всех нуждающихся в этом дворах должна завершиться до 31 июля. А до 31 августа во дворах установят малые архитектурные формы и обустроят игровые и спортивные площадки. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.

Так, на улице Буммашевской, в большом дворе домов № 42, 46, 48, 62, 64 подрядчик уже заменил 4,5 тыс. кв. м асфальта и обустроил около 2 км бордюрного камня. Также обновлены территории домов на ул. Буммашевской, 92, ул. Дзержинского, 39, ул. Дзержинского, 59, ул. 9 Января, 189, ул. Холмогорова, 90, ул. Лихвинцева, 52, ул. Баранова, 79, ул. Клубная, 77, ул. Баранова, 57. Завершается ремонт дворовой территории домов № 106, 108, 110 на ул. Ленина – это почти 4 тыс. кв. м проезжей части и 1,5 тыс. кв. м тротуаров.

Работы по благоустройству территорий домов на ул. Удмуртская, 271, ул. Клубная, 52, ул. С. Разина, 60 еще идут. На остальные объекты рабочие выйдут в ближайшее время.

Всего в 2019 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Ижевске ремонтируются 23 дворовых территории сорока многоквартирных домов. На эти цели из федерального бюджета направлены 72 млн рублей, еще около 22 млн рублей поступило из регионального бюджета и 13 млн. - от собственников жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU