Резонансное дело риэлторов из Удмуртии направлено в суд
Предварительное расследование по делу трех жителей Воткинского района Удмуртии, обвиняющийся в мошенничестве с квартирами, окончено. Длилось одно больше года. О том, что дело направлено в суд, сообщила пресс-служба МВД по республике.
По версии следствия, двое сотрудников риэлтерского агентства вместе с сообщницей обманывали клиентов с 2013 по 2018 год. Обвиняемые находили легковнушаемых граждан: пьющих, одиноких, а также имеющих серьезные задолженности по квартплате и предлагали им продать имеющееся жилье, а взамен приобрести другое.
Входя к жертвам в доверие, риэлторы снабжали их спиртными напитками, а после свершения сделки по продаже недвижимости похищали вырученные средства, оставляя людей без денег и крыши над головой.
Всего таким образом было обмануто 24 человека, а общий ущерб составил 18 млн. рублей. Сейчас двое обвиняемых заключили под стражу, а их сообщница находится под подпиской о невыезде. На имущество обвиняемых наложен арест.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ижевчанка подозревается в фиктивной регистрации иностранных граждан (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»