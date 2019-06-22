2019-06-22T11:59:03+03:00
Происшествия

Резонансное дело риэлторов из Удмуртии направлено в суд

Обвиняемые уговаривали жителей продать жилье, а затем похищали вырученные деньги
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Предварительное расследование по делу трех жителей Воткинского района Удмуртии, обвиняющийся в мошенничестве с квартирами, окончено. Длилось одно больше года. О том, что дело направлено в суд, сообщила пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, двое сотрудников риэлтерского агентства вместе с сообщницей обманывали клиентов с 2013 по 2018 год. Обвиняемые находили легковнушаемых граждан: пьющих, одиноких, а также имеющих серьезные задолженности по квартплате и предлагали им продать имеющееся жилье, а взамен приобрести другое.

Входя к жертвам в доверие, риэлторы снабжали их спиртными напитками, а после свершения сделки по продаже недвижимости похищали вырученные средства, оставляя людей без денег и крыши над головой.

Всего таким образом было обмануто 24 человека, а общий ущерб составил 18 млн. рублей. Сейчас двое обвиняемых заключили под стражу, а их сообщница находится под подпиской о невыезде. На имущество обвиняемых наложен арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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