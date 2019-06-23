2019-06-23T08:32:31+03:00
Общество

Очевидцев смертельного ДТП ищут в Ижевске

Авария произошла на Воткинском шоссе
Анастасия Волкова
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ФОТО: 1 отдел Управления ГИБДД МВДФОТО: 1 отдел Управления ГИБДД МВД
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Очевидцев смертельного ДТП, произошедшего на Воткинском шоссе 21 июня около 09:57 напротив здания №57, ищут в Ижевске. В результате аварии погибла беременная женщина.

Напомним, что водитель «ВАЗ 212140» сбил девушку, находящуюся на 8 месяце беременности. Она переходила дорогу в неположенном месте – вне пешеходного перехода. В результате полученных травм женщина скончалась в больнице.

Всех, кто обладает какими-то данным просят позвонить в ГИБДД по телефону 415-700, 415-701 или следственный отдел по ДТП по телефонам 416-085, 8950-155-15-14.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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