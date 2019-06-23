Настреляла на победу: ижевчанка победила на Европейских играх в Минске
Спортсменка выступила в паре с Сергеем Каменским
ФОТО: Стрелковый союз России
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22 июня на Европейских играх в Минске были проведены соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди смешанных команд. Победу одержала команда Сергея Каменского и Юлии Каримовой – уроженки Ижевска.
В финал вышли два российских дуэта. Решающий раунд Сергей и Юлия выиграли со счетом 16:12. Ижевчанка оказалась лучшей среди 4 стрелков.
Впереди у Юлии личные старты, где, надеемся, она завоюет ни одну золотую медаль.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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