Настреляла на победу: ижевчанка победила на Европейских играх в Минске

СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-23T13:36:07+03:00

Спортсменка выступила в паре с Сергеем Каменским

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22 июня на Европейских играх в Минске были проведены соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди смешанных команд. Победу одержала команда Сергея Каменского и Юлии Каримовой – уроженки Ижевска.

В финал вышли два российских дуэта. Решающий раунд Сергей и Юлия выиграли со счетом 16:12. Ижевчанка оказалась лучшей среди 4 стрелков.

Впереди у Юлии личные старты, где, надеемся, она завоюет ни одну золотую медаль.

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ИСТОЧНИК KP.RU