Удмуртия вошла в список регионов с самым маленьким ростом тарифов ЖКХ
Удмуртия вошла в список регионов с самым маленьким ростом тарифов ЖКХ. Данные предоставил межрегиональный холдинг «ФедералПресс».
С 1 июля 2019 года жителей страны ждет плановое повышение тарифов на коммуналку. Среди регионов ПФО наименьший рост ожидается в Удмуртии, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской области, Самарской области, Саратовской и Ульяновской областях, Республике Марий Эл, Мордовии, Башкортостане, Чувашии и Пермском крае. Повышение ожидается на 2%.
Наибольший рост – 3% ожидает Татарстан.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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