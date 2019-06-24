СЕГОДНЯ 16:58 2019-06-24T17:23:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Удмуртия вошла в список регионов с самым маленьким ростом тарифов ЖКХ. Данные предоставил межрегиональный холдинг «ФедералПресс».

С 1 июля 2019 года жителей страны ждет плановое повышение тарифов на коммуналку. Среди регионов ПФО наименьший рост ожидается в Удмуртии, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской области, Самарской области, Саратовской и Ульяновской областях, Республике Марий Эл, Мордовии, Башкортостане, Чувашии и Пермском крае. Повышение ожидается на 2%.

Наибольший рост – 3% ожидает Татарстан.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- К ледовому дворцу «Ижсталь» делают поворот. Фотограф «Комсомолки» побывал на месте работ.

- С какой улицы отправили краску с разметки в лабораторию и для чего это сделали?

- Как избежать очередей за билетом на теплоход в Ижевске? «Комсомолка» отвечает на популярные вопросы читателей.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU