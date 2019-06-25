СЕГОДНЯ 07:03 2019-06-25T10:44:25+03:00

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Стрелок из Удмуртии Юлия Каримова выиграла золото Европейских игр. Об этом сообщает пресс-служба Стрелкового Союза России.

Как говорится в сообщении, на старт олимпийского упражнения «Винтовка малокалиберная, 50 м, три положения» вышли женщины: 60 спортсменок представляли 20 регионов нашей страны.

– В финале соревнований зрителей ждало интересное соперничество: действующей чемпионке мира и победительнице этапа Кубка мира в Пекине-2019 Юлии Каримовой (личный тренер – В. Лукин) из Удмуртии в борьбе за победу противостояла чемпионка Европы-2015 среди юниоров, победитель последнего этапа Кубка мира в Мюнхене Юлия Зыкова (личный тренер А. Черемных) из Красноярского края, – отмечают в пресс-службе.

Расклад сил оказался примерно равным. И перед последним выстрелом обе спортсменки показали одинаковый результат. Зал замер в ожидании: победит та Юля, у которой окажутся крепче нервы. И вот, 10.5 против 9.7 – золотую медаль завоевала более опытная Каримова.

Третьей стала чемпионки Европы среди юниоров, двукратная победительница юниорских этапов Кубка мира Анастасия Галашина (личные тренеры – С. Самухина, А. Малухина) из Ярославской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU