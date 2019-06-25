СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-25T13:17:49+03:00

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Чемпионка Олимпийских игр Алина Загитова рисовала с юными следж-хоккеистами.

Фото: vk.com/paraicehockey

- Наши юные следж-хоккеисты и олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и действующая чемпионка России Анна Щербакова создали две замечательные картины. Все ребята зарядились лучами радости и счастья, - сообщается на странице Детской следж-хоккейной лиги.

На фотографиях картину не показали, возможно, ее опубликуют немного позже.

Фото: vk.com/paraicehockey

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Алина Загитова рисовала с юным следж-хоккеистом.https://instagram.com/paraicehockey.ru?igshid=16y1llfw61il0

ИСТОЧНИК KP.RU