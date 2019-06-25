Чемпионка Олимпийских игр Алина Загитова рисовала с юными следж-хоккеистами
Чемпионка Олимпийских игр Алина Загитова рисовала с юными следж-хоккеистами.
Фото: vk.com/paraicehockey
- Наши юные следж-хоккеисты и олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и действующая чемпионка России Анна Щербакова создали две замечательные картины. Все ребята зарядились лучами радости и счастья, - сообщается на странице Детской следж-хоккейной лиги.
На фотографиях картину не показали, возможно, ее опубликуют немного позже.
Фото: vk.com/paraicehockey
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Алина Загитова рисовала с юным следж-хоккеистом.https://instagram.com/paraicehockey.ru?igshid=16y1llfw61il0
ИСТОЧНИК KP.RU
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