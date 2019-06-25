Жители могут задать вопрос главе Удмуртии Александру Бречалову

СЕГОДНЯ 12:49 2019-06-25T13:23:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 27 июня, на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) пройдет очередная передача «Утро с главой», на которой Александр Бречалов даст ответы на вопросы жителей.

Слушайте нас с 7:30 до 09:00 на волне 107,6 FM. Задавайте свои вопросы по телефону 94-50-94, пишите на Viber на номер 8-912-007-08-06 или пишите в комментариях на странице главы Удмуртии в социальной сети «ВКонтакте».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какой совет дал чиновникам Александр Бречалов? И как ответил на высказывание, что «у нас нет заводов, одни торговые центры»? Об этом и многом другом вы сможете узнать в нашем материале.

Мусорный вопрос, «наливайкам» - бой, ремонт дорог и многое другое. О чем рассказал Александр Бречалов во время прямого эфира.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU