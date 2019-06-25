2019-06-25T13:23:32+03:00
Общество

Жители могут задать вопрос главе Удмуртии Александру Бречалову

Пройдет очередная передача «Утро с главой»
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В четверг, 27 июня, на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) пройдет очередная передача «Утро с главой», на которой Александр Бречалов даст ответы на вопросы жителей.

Слушайте нас с 7:30 до 09:00 на волне 107,6 FM. Задавайте свои вопросы по телефону 94-50-94, пишите на Viber на номер 8-912-007-08-06 или пишите в комментариях на странице главы Удмуртии в социальной сети «ВКонтакте».

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Какой совет дал чиновникам Александр Бречалов? И как ответил на высказывание, что «у нас нет заводов, одни торговые центры»? Об этом и многом другом вы сможете узнать в нашем материале.

Мусорный вопрос, «наливайкам» - бой, ремонт дорог и многое другое. О чем рассказал Александр Бречалов во время прямого эфира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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