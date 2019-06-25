Жители могут задать вопрос главе Удмуртии Александру Бречалову
В четверг, 27 июня, на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) пройдет очередная передача «Утро с главой», на которой Александр Бречалов даст ответы на вопросы жителей.
Слушайте нас с 7:30 до 09:00 на волне 107,6 FM. Задавайте свои вопросы по телефону 94-50-94, пишите на Viber на номер 8-912-007-08-06 или пишите в комментариях на странице главы Удмуртии в социальной сети «ВКонтакте».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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