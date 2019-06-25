2019-06-25T15:24:25+03:00
Общество

Дети из дома-интерната в Удмуртии прошли мототерапию

Подключились к акции мотоциклисты из республики
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Игорь ШишкинФото: Игорь Шишкин
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В субботу, 22 июня, неравнодушные жители провели детям из Канифольного детского дома-интерната (Удмуртия) мототерапию. Сначала был мастер-класс по рисованию. Предлагалось изобразить счастье. После этого прошло чаепитие со сладостями. Ну а самую ожидаемую детьми часть мероприятия провели мотоциклисты из клубов «Кочевники», «Gent Riders RS», а также свободные мотоциклисты Удмуртии.

Фото: Иван Синица

Фото: Иван Синица

- Порой спрашивают – какая связь между мотоциклом и терапией? Непосредственная. Вообще все, что доставляет радость, положительные эмоции и делает человека счастливым – уже является сильнодействующим лекарством. Детки толпились в очереди – кто вперед, подпрыгивали от нетерпения, обнимали в порыве благодарности мотоциклистов. Но самое главное – детские глаза, в которых было столько счастья, что оно искрилось и рвалось на волю, даря ответную радость всем, кто привез детям этот праздник, - рассказывают организаторы.

Фото: Иван Синица

Фото: Иван Синица

Кстати, проект «Мототерапия» был основан в 2016 году в Москве. А в 2019 открылось отделение в Ижевске, которое возглавили ижевчане Роман Майнин, Наталья Сорокина, Алина Кожевникова.

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Канифольный 22.06.19.Выезд к детям

ИСТОЧНИК KP.RU

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