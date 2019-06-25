2019-06-25T16:47:38+03:00
Общество

«Они думают, что вы зебра»: что отпугивает комаров, мошкару и слепней

Специалист из Удмуртии рассказал, как подготовиться к соседству с кровососущими насекомыми
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Лето благоприятный период для прогулки на природе, но ее могут омрачить многочисленные комары и мошки. Как оказалось, в основном кусают двукрылые, которые питаются кровью, чтобы потом отложить яйца. В Удмуртии это мошка, комары и слепни.

- Мошка особенно опасна для животных, например. Были случаи, когда они забивали носовые проходы у коров и те просто задыхались, - рассказывает биолог Александр Кондратьев.

Те самые большие комары, которых мы в детстве называли малярийными, никакой опасности для человека не представляют. Они даже не подлетят к нам.

- Есть еще различные видны слепней, которые больно кусают. Именно они, напившись крови, могут отложить до 400 яиц одномоментно. И таких кладок за год будет несколько! Почему называют слепни? В момент, когда они присасываются, ничего не видят, - рассказывает биолог.

Александр Кондратьев рассказал и интересный факт. Как выяснилось, зебры совершенно не интересны для кровососущих, так как имеют полосатую окраску.

- И это установлено наукой. Поэтому, ребята, носите тельняшки! Полосатость их отпугивает, - посоветовал специалист.

А о том, как еще предостеречь себя от укуса и что делать, если вас все-таки цапнули, слушайте в нашей записи.

Полосы на тельняшках отпугивают комаров, мошкару и слепней. Они думают, что вы зебра

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ИСТОЧНИК KP.RU

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