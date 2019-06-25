2019-06-25T17:18:58+03:00
Авто

Электромобиль от концерна «Калашников» может протестировать ведущий шоу The Grand Tour

«Иж Комби» на испытаниях смог разогнаться до 200 км/ч
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Калашников МедиаФото: Калашников Медиа
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Электромобиль в кузове «Иж Комби» от ижевского концерна «Калашников» могут отдать протестировать знаменитому ведущему шоу The Grand Tour Ричарду Хаммонду. Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев, передает ТК «Звезда».

- Как только мы подготовим реально готовый продукт в виде электросуперкара, мы, безусловно, дадим его на тест уважаемому господину Хаммонду, - сказал Владимир Дмитриев.

Ричард Хаммонд – это английский телеведущий, наиболее известен по телепередачам «Top Gear» и «The Grand Tour». Ведёт еженедельную колонку в разделе «Автомобили» журнала «The Daily Mirror», публикуемую по пятницам.

Электрокар уже проехался на испытательном треке в Сочи. Там смогли разогнать автомобиль до 200 км/ч. Он имеет номинальную мощность в 220 кВт. Запас хода – 350 километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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