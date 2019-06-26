Фигуристка Елизавета Туктамышева предложила фанатам угадать постановщика новых программ

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-26T11:14:13+03:00

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Фигуристка Елизавета Туктамышева запустила конкурс на своей страничке в инстаграм. Она предложила своим болельщикам угадать, кто постановщик ее новых программ.

- Что же происходит в межсезонье? Самое главное – постановка программ на новый сезон. Мне для этого пришлось преодолеть почти 8 000 километров. Итак, вопрос, кто же будет ставить произвольную программу сезона 2019/20? Первому угадавшему мой автограф и короткое видеообращение, - написала фигуристка.

Напомним, распределение фигуристов по этапам серии Гран-при сезона 2019/2020 наконец-то известно. Когда и где выступят Алина Загитова и Елизавета Туктамышева?

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Елизавета Туктамышева. Финал Кубка России 2019 Короткая программа.

ИСТОЧНИК KP.RU