2019-06-26T15:13:24+03:00
Общество

Вода в ижевском пруду не прошла проверку Роспотребнадзора

В лабораторию направили несколько проб
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Вода в ижевском пруду не прошла проверку регионального Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Три пробы показали отклонения по гигиеническим нормативам – санитарно-химическим показателям, также еще в двух пробах обнаружили паразитов. Всю информацию направили главе Ижевска.

Пробы, исследованные на вирусологические и микробиологические показатели, соответствовали гигиеническим нормативам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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