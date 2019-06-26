Вода в ижевском пруду не прошла проверку Роспотребнадзора
Вода в ижевском пруду не прошла проверку регионального Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Три пробы показали отклонения по гигиеническим нормативам – санитарно-химическим показателям, также еще в двух пробах обнаружили паразитов. Всю информацию направили главе Ижевска.
Пробы, исследованные на вирусологические и микробиологические показатели, соответствовали гигиеническим нормативам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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