Почему остановился ремонт дорог на Бабушкина и Фронтовой?

СЕГОДНЯ 15:28 2019-06-26T15:30:37+03:00

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В редакции постоянно спрашивают, когда закончится ремонт на дорогах в Ижевске.

- На Бабушкина сделали красивую дорогу. Но тротуар просто засыпали щебенкой, и все. Рабочих нет, техники нет, - жалуется ижевчанка Анастасия.

- На Фронтовой ремонт начали уже давно, но он не продвигается, - сообщает Алексей.

Министр транспорта Алексей Горбачев прокомментировал ситуацию по обеим дорогам в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107, 6 FM) (12+). По его словам, на Фронтовой возникли проблемы с согласованием состава смеси.

Министр транспорта и дорожного хозяйства УР Алексей Горбачев оценил работу дорожников на 4+ 00:00 00:00

-Улицу Фронтовую в скором времени продолжим ремонтировать дальше. Подрядчики положили выравнивающий слой. Лаборатория установила, что смесь не совпадает с рецептом, который мы утвердили. Поэтому работы на сегодняшний день приостановлены. Они подбирают тот состав смеси, который был утвержден изначально, - сказал министр в прямом эфире.

Алексей Горбачев добавил, что на улице Бабушкина сейчас работает УКС. Из-за этого работы тоже приостановили.

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ИСТОЧНИК KP.RU