Почему остановился ремонт дорог на Бабушкина и Фронтовой?
В редакции постоянно спрашивают, когда закончится ремонт на дорогах в Ижевске.
- На Бабушкина сделали красивую дорогу. Но тротуар просто засыпали щебенкой, и все. Рабочих нет, техники нет, - жалуется ижевчанка Анастасия.
- На Фронтовой ремонт начали уже давно, но он не продвигается, - сообщает Алексей.
Министр транспорта Алексей Горбачев прокомментировал ситуацию по обеим дорогам в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107, 6 FM) (12+). По его словам, на Фронтовой возникли проблемы с согласованием состава смеси.
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-Улицу Фронтовую в скором времени продолжим ремонтировать дальше. Подрядчики положили выравнивающий слой. Лаборатория установила, что смесь не совпадает с рецептом, который мы утвердили. Поэтому работы на сегодняшний день приостановлены. Они подбирают тот состав смеси, который был утвержден изначально, - сказал министр в прямом эфире.
Алексей Горбачев добавил, что на улице Бабушкина сейчас работает УКС. Из-за этого работы тоже приостановили.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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