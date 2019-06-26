17-летнего ижевчанина обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки

СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-26T15:53:31+03:00

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В Ижевске завершено расследование по уголовному делу в отношении 17-летнего местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.

- Девятиклассник одной из ижевских школ в ноябре 2018 года познакомился и стал встречаться с 11-летней потерпевшей. С января по февраль 2019 года они ходили друг другу в гости. Во время встреч обвиняемый, пользуясь отсутствием взрослых, неоднократно совершал в отношении нее сексуальные действия, - сообщает ведомство.

В полицию обратились родители потерпевшей, которые случайно увидели указанные действия. В рамках расследования уголовного дела в квартире обвиняемого проведен обыск. В его компьютере была обнаружена интимная переписка с другими малолетними девочками.

С учетом собранных доказательств, уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь подростку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU