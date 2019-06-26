2019-06-26T16:41:29+03:00
Общество

Из-за ремонта магистральной теплосети в Ижевске перекроют движение на участке улицы Пушкинская

Движение закроют до 1 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске из-за ремонта магистральной теплосети перекроют участок дороги по улице Пушкинская – на пересечении с улицей Ленина. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- С 20:00 28 июня по 06:00 1 июля будет ограничено движение. Таким образом проезд по Пушкинской на участке от улицы Ленина до улицы Пастухова будет невозможен, - сообщает пресс-служба.

Вдоль улицы Ленина уже ведутся работы, всего на участке обновят 188 метров трубопроводов.

Проведение работ согласовано с администрацией города и ГИБДД. Временно на участке поставят дорожные знаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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