В Ижевске разыскивают пенсионера

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-27T10:31:01+03:00

Он ушел из дома 17 июня

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В Ижевске разыскивают Воложанина Виктора Георгиевича 74 лет. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18». Он ушел из дома по улице Удмуртская 17 июня около 21:30 в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 80 лет, около 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Был одет: в темно-синюю ветровку на молнии, темные брюки, серо-синюю клетчатую фланелевую рубашку, черные кроссовки с белыми полосками.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU