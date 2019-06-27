2019-06-27T10:31:01+03:00
Общество

В Ижевске разыскивают пенсионера

Он ушел из дома 17 июня
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
Изменить размер текста:

В Ижевске разыскивают Воложанина Виктора Георгиевича 74 лет. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18». Он ушел из дома по улице Удмуртская 17 июня около 21:30 в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 80 лет, около 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Был одет: в темно-синюю ветровку на молнии, темные брюки, серо-синюю клетчатую фланелевую рубашку, черные кроссовки с белыми полосками.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Чемпион России высказался о плагиате новой программы Загитовой.

- «Мы провалили работу в этом направлении». Александр Бречалов честно рассказал о том, что происходит с разметкой в Ижевске.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как воспитать победителя: тренер из Ижевска рассказала иностранным гостям о проекте «Шахматы в школах»
На берегу пруда в Удмуртии нашли человеческую ногу
SKODA в Ижевске: «Защита окружающей среды – один из наших принципов»
Что будет с башней главного корпуса оружейного завода в Ижевске?
Концерн «Калашников» показал нового «убийцу» дронов
Чемпион России высказался о плагиате в новой программе Загитовой
Глава Удмуртии про разметку в Ижевске: «Мы провалили работу в этом направлении»
Глава Удмуртии прокомментировал строительство завода по переработке опасных отходов
Пленка вместо камня: зачем набережную Ижевска восстановили красивой наклейкой
Из-за ремонта магистральной теплосети в Ижевске перекроют движение на участке улицы Пушкинская
17-летнего ижевчанина обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки
Почему остановился ремонт дорог на Бабушкина и Фронтовой?