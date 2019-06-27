SKODA в Ижевске: «Защита окружающей среды – один из наших принципов»

СЕГОДНЯ 09:44 2019-06-27T10:23:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Проблемы экологии уже давно перестали быть страшными сказками, и стали пугающей реальностью. Мы живем в долг у планеты, сокращая уровень лесов, питьевой воды, чистого воздуха, и если не менять свои привычки и отношение к природе, мы и наши дети погрязнем в бытовых отходах через каких-то 15-20 лет.

Устойчивое развитие, защита окружающей среды и ответственное использование природных ресурсов являются ключевыми принципами деятельности ŠKODA AUTO. Марка активно инвестирует в экологически чистое производство автомобилей, благодаря чему уже сегодня сокращено потребление воды и электроэнергии на 53% в расчете на один автомобиль.

ŠKODA уже 7 лет подряд принимает участие в акции «Час Земли», таким образом подчеркивая общественную значимость вопросов изменения климата и окружающей среды.

Начните заботиться о будущем уже сегодня, вырабатывая полезные привычки.

Не выбрасывайте опасные отходы, такие как батарейки, градусники с ртутью или энергосберегающие лампы вместе с бытовыми отходами. Компания «АСПЭК-Лидер», официальный дилер ŠKODA в Ижевске, ведет сбор вредных отходов рядом с дилерским центром, куда вы можете сдать их для дальнейшей утилизации.

.

Совсем скоро планируется запустить сбор разделенных отходов, которые смогут получить вторую жизнь на переработке, а не стать частью горы неразлагаемых отходов. Следите за новостями, мы обязательно расскажем о начале работы «Разделяйки» в дилерском центре ŠKODA.

Подробности о сборе опасных отходов и о планируемом старте приема разделенного мусора можно узнать по телефону: +7 (3412)90-80-80

*Шкода, шкода авто

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU