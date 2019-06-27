На берегу пруда в Удмуртии нашли человеческую ногу

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-27T10:21:40+03:00

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В Удмуртии на берегу пруда в Каракулинском районе была найдена человеческая нога. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 25 июня местный житель пошел рыбачить на пруд, который граничил с сельским кладбищем. В это время его собака вырыла из земли на территории кладбища человеческую ногу и принесла ее на берег пруда. Следователи установили, что человек, которому принадлежит нога, является жителем села и в декабре 2018 года лишился конечности. Родственница мужчины самовольно закопала ногу на территории кладбища, - сообщает ведомство.

В рамках доследственной проверки осмотрено место происшествия, отпрошены местные жители, из больницы, где ампутировали ногу, запрошена вся документация. Также по имеющейся информации такой случай - не первый в этой больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU