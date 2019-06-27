Как воспитать победителя: тренер из Ижевска рассказала иностранным гостям о проекте «Шахматы в школах»

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-27T10:48:14+03:00

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Опыт Удмуртии в реализации всероссийского проекта «Шахматы в школах» высоко оценили на международной конференции «Шахматы в школах в России и в мире» в Сочи, организованной Российской шахматной федерации (РШФ) и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Так, тренер из Ижевска Светлана Дерябина, победившая в прошлом году на конкурсе «Шахматный всеобуч в России», в первый день выступила с докладом на тему «Статистика и результаты проекта «Шахматы в школах» в Удмуртской Республике».

Как рассказала Светлана Дерябина IZHLIFE, в нашей республике этот проект набирает обороты. Так, с 2017 года, когда Удмуртия присоединилась к нему, число школ-участников выросло до 60, а число занимающихся шахматами ребят в них сейчас составляет почти 49%. В рамках этого проекта в школах республики проходят уроки шахматах, факультативные занятия, сеансы одновременной игры, соревнования, а также Олимпиады для тренеров-преподавателей. Ранее сообщалось, что в 2019 году в фонд Тимченко ушли заявки ещё на 100 школ из Удмуртии.

Фото: vk.com/izhchess Спортивная школа по шахматам

Докладчиками на конференции в Сочи стали более 40 человек: представители российских регионов, зарубежных стран (Чехия, Словакия, Монголия, Испания, Бразилия, Болгария, Франция, Армения), а также руководители Российской шахматной федерации (РШФ) и Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Фото: Шахматная федерация Удмуртии

В ходе мероприятий форума главе Удмуртии Александру Бречалову было передано Благодарственное письмо за подписью Дмитрия Пескова, председателя Попечительского Совета РШФ и пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Федерация выразила благодарность «за помощь в реализации социально значимого проекта «Шахматы в школах» и большой личный вклад в развитие и популяризацию шахматного спорта среди подрастающего поколения».

Кстати, в эти же даты в Сочи проходил командный турнир, в котором принимали участие команды школ из всех 11 регионов-участников проекта «Шахматы в школах», победивших в конкурсе на лучшее преподавание шахмат в субъекте. Удмуртию представлял квартет второклассников ижевского лицея № 41 в составе Романа Малышева, Тимура Камалтдинова, Майи Гаптрахимова и Варвары Хохряковой. Ребята выступили отлично, заняв итоговое второе место.

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ИСТОЧНИК KP.RU