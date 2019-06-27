29 июня в Ижевске из-за ремонта теплосети перекроют участок дороги

СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-27T11:22:49+03:00

Водителям нужно будет искать пути объезда

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В Ижевске 29 июня из-за ремонта теплосети перекроют участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- В районе здания изолятора временного содержания по Базисной, 13 с 08:00 до 22:00 29 июня, в субботу, будет закрыто движение. В этот период будут проводиться работы по ремонту участка теплосети под автодорогой, - сообщает пресс-служба.

Водителям нужно будет планировать маршрут и выбирать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU