29 июня в Ижевске из-за ремонта теплосети перекроют участок дороги
В Ижевске 29 июня из-за ремонта теплосети перекроют участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
- В районе здания изолятора временного содержания по Базисной, 13 с 08:00 до 22:00 29 июня, в субботу, будет закрыто движение. В этот период будут проводиться работы по ремонту участка теплосети под автодорогой, - сообщает пресс-служба.
Водителям нужно будет планировать маршрут и выбирать пути объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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