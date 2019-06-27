2019-06-27T13:01:23+03:00
Происшествия

Разыскиваемого в Удмуртии преступника задержали в поезде

Он обвиняется в изнасиловании
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии разыскиваемого преступника задержали в поезде при попытке уехать за пределы республики. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 26 июня обвиняемый задержан сотрудниками полиции в Игре, в поезде, при попытке пересечь пределы Удмуртии. Мужчина доставлен к следователю, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает ведомство.

Напомним, он обвиняется в изнасиловании и угрозах убийством (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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