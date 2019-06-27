2019-06-27T13:02:28+03:00
Общество

Жители Ижевска заметили, что у них с карты списываются средства за не совершаемый проезд

Больше всего жалоб поступило 24 и 25 июня
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске местные жители начали жаловаться, что у них с банковской карты списываются деньги за поездки, которые они не совершали. «Комсомолка» выяснила, в чем проблема.

- 21 июня у постановщика услуг связи произошел технический сбой. В результате требования о списании денежных средств со счетов в банк не направлялись, однако пассажиры фактически могли совершать поездки, оплачивая их бесконтактными картами, - пояснили в ИжГЭТ.

Все неполадки были устранены 24 июня и как сообщили в ИжГЭТ, некорректных списаний не было выявлено.

Чтобы проверить информацию о списании средств, рекомендуют зайти в интернет-сервис «Сбербанка». Там можно увидеть все поездки с указанием даты пользования услугой и даты списания средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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