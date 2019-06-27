Ижевчанин обвиняется в убийстве своего отчима

СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-27T14:10:49+03:00

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В Ижевске 29-летнего местного жителя обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему отчиму. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Установлено, что накануне случившегося молодой человек с матерью и отчимом были в гостях, где выпивали. После этого они вызвали такси и поехали домой. В пути между мужчинами произошла ссора, в связи с чем водитель остановил машину. Выйдя из машины, обвиняемый два раза ударил отчима кулаком по лицу, отчего потерпевший упал. При падении мужчина ударился затылком о бордюр и потерял сознание, - сообщает ведомство.

Увидев, что отчим потерял сознание, молодой человек попытался оказать ему первую помощь. К моменту прибытия скорой помощи потерпевший скончался.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. Обвиняемый полностью признал вину. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU