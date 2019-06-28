В связи с празднованием Дня молодежи в Ижевске временно ограничат движение

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-28T16:41:08+03:00

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В Ижевске 29 и 30 июня временно ограничат движение в связи с празднованием Дня молодежи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 29 июня с 07:30 до 23:30 будет ограничено движение по улице Милиционная от улицы Бородина до переулка Широкий, а также по набережной Ижевского пруда от ул. Милиционная до эспланады.

- 30 июня с 09:30 до 16:00 ограничат движение по Южной набережной от проспекта Дерябина до улицы Телегина.

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ИСТОЧНИК KP.RU