2019-06-28T16:41:08+03:00
Общество

В связи с празднованием Дня молодежи в Ижевске временно ограничат движение

Пройдут мероприятия по велоспорту
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске 29 и 30 июня временно ограничат движение в связи с празднованием Дня молодежи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 29 июня с 07:30 до 23:30 будет ограничено движение по улице Милиционная от улицы Бородина до переулка Широкий, а также по набережной Ижевского пруда от ул. Милиционная до эспланады.

- 30 июня с 09:30 до 16:00 ограничат движение по Южной набережной от проспекта Дерябина до улицы Телегина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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