В связи с празднованием Дня молодежи в Ижевске временно ограничат движение
В Ижевске 29 и 30 июня временно ограничат движение в связи с празднованием Дня молодежи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- 29 июня с 07:30 до 23:30 будет ограничено движение по улице Милиционная от улицы Бородина до переулка Широкий, а также по набережной Ижевского пруда от ул. Милиционная до эспланады.
- 30 июня с 09:30 до 16:00 ограничат движение по Южной набережной от проспекта Дерябина до улицы Телегина.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Собираетесь сегодня или в выходные за город? Чтобы не стоять в пробках, вам обязательно нужно прочитать эту новость.
- Пятница - отличный повод куда-нибудь выбраться. Еще не решили куда? Мы вам поможем.
- На скольких участках в 2019 году сделают освещение?
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»