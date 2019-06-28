В выходные в Ижевске покажут лучшие российские короткометражные фильмы этого года

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-28T15:06:32+03:00

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Tele2 совместно со Всемирным Фестивалем уличного кино представит киноманам Ижевска лучшие российские короткометражные фильмы 2019 года. Увидеть самые ожидаемые отечественные кинопроекты гости фестиваля смогут с помощью быстрого 4G от Tele2. В Ижевске Фестиваль уличного кино пройдет в онлайн-кинотеатре под открытым небом на территории Фан-зоны в парке им. Кирова.

Tele2 выступит партнером шестого ежегодного Фестиваля уличного кино, который пройдет в Ижевске 29 июня на Фан-зоне в парке им. Кирова. Оператор предложит посетителям посмотреть лучшие короткометражки страны с помощью быстрого мобильного интернета на большом экране в 4G-кинотеатре. Возможности высокоскоростного интернета Tele2 позволяют делать это в любую погоду и в любой компании.

В день работы фестиваля на территории Фан-зоны в парке им. Кирова оператор развернет площадку, где посетители смогут не только посмотреть кино, но и погрузиться в мир digital-развлечений, сделать панорамные селфи с помощью технологии 360° и принять участие в мастер-классе по продвижению своего аккаунта в социальных сетях.

Отдохнуть, пообщаться с друзьями и зарядить гаджеты посетители фестиваля смогут в удобной лаунж-зоне. Представители оператора расскажут гостям мероприятия о «других правилах» мобильного общения и помогут выбрать подходящий тариф из линейки «Мой Tele2». Площадка фестиваля будет работать с 18:00 до 20:00.

Шестой ежегодный Фестиваль уличного кино примут более 1000 городов и населенных пунктов по всему миру. Зрители смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков и телефонов. Вход свободный для всех желающих. Начало трансляции конкурсной программы – в 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU