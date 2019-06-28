В выходные в Ижевске покажут лучшие российские короткометражные фильмы этого года
Tele2 совместно со Всемирным Фестивалем уличного кино представит киноманам Ижевска лучшие российские короткометражные фильмы 2019 года. Увидеть самые ожидаемые отечественные кинопроекты гости фестиваля смогут с помощью быстрого 4G от Tele2. В Ижевске Фестиваль уличного кино пройдет в онлайн-кинотеатре под открытым небом на территории Фан-зоны в парке им. Кирова.
Tele2 выступит партнером шестого ежегодного Фестиваля уличного кино, который пройдет в Ижевске 29 июня на Фан-зоне в парке им. Кирова. Оператор предложит посетителям посмотреть лучшие короткометражки страны с помощью быстрого мобильного интернета на большом экране в 4G-кинотеатре. Возможности высокоскоростного интернета Tele2 позволяют делать это в любую погоду и в любой компании.
В день работы фестиваля на территории Фан-зоны в парке им. Кирова оператор развернет площадку, где посетители смогут не только посмотреть кино, но и погрузиться в мир digital-развлечений, сделать панорамные селфи с помощью технологии 360° и принять участие в мастер-классе по продвижению своего аккаунта в социальных сетях.
Отдохнуть, пообщаться с друзьями и зарядить гаджеты посетители фестиваля смогут в удобной лаунж-зоне. Представители оператора расскажут гостям мероприятия о «других правилах» мобильного общения и помогут выбрать подходящий тариф из линейки «Мой Tele2». Площадка фестиваля будет работать с 18:00 до 20:00.
Шестой ежегодный Фестиваль уличного кино примут более 1000 городов и населенных пунктов по всему миру. Зрители смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков и телефонов. Вход свободный для всех желающих. Начало трансляции конкурсной программы – в 20:00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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