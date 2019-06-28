На улице Пушкинская в Ижевске перекроют движение до 1 июля

СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-28T16:47:49+03:00

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В Ижевске на улице Пушкинской будет перекрыто движение до 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Движение будет закрыто на улице Пушкинской на пересечении с улицей Ленина с 22:00 28 июня до 06:00 1 июля, - сообщает пресс-служба.

На участке будут проводиться работы по капитальному ремонту теплосети. Автомобилистов просят заранее продумывать маршрут движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU