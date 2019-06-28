Мобильные медкомплексы закупят для Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:33 2019-06-28T16:33:41+03:00

На данный момент в республике есть четыре комплекса

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Для Удмуртии закупят мобильные медкомплексы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

- В 2019 году передвижные медицинские комплексы будут закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Будет приобретено восемь мобильных комплексов для выездной работы в малых населенных пунктах республики, - сообщает ведомство.

На данный момент в Удмуртии уже работает четыре таких комплекса – один диагностический, два с флюорографом и один с передвижным маммографом.

В 2019 году на передвижных медицинских комплексах были совершены выезды в более чем 600 населенных пунктов, осмотрено и проконсультировано более 20 000 жителей самых отдаленных уголков Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU