Мобильные медкомплексы закупят для Удмуртии
Для Удмуртии закупят мобильные медкомплексы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
- В 2019 году передвижные медицинские комплексы будут закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Будет приобретено восемь мобильных комплексов для выездной работы в малых населенных пунктах республики, - сообщает ведомство.
На данный момент в Удмуртии уже работает четыре таких комплекса – один диагностический, два с флюорографом и один с передвижным маммографом.
В 2019 году на передвижных медицинских комплексах были совершены выезды в более чем 600 населенных пунктов, осмотрено и проконсультировано более 20 000 жителей самых отдаленных уголков Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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