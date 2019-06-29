Перекрытия дорог в Ижевске: закрыто движение на Пушкинской, Свободы и набережной

СЕГОДНЯ 08:18 2019-06-29T08:18:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 29 июня, закроют несколько участков улиц в Ижевске. Поэтому прежде чем выезжать куда-либо, лучше перепроверьте маршрут.

Итак, с 21.00 28 июня закрыли проезд на участке улицы Свободы (от Красногеройской до Советской). Там проводится ремонт. Ее откроют только 30 июня в 8.00 утра.

С 8.00 до 22.00 нельзя будет проехать по Базисной. Там ООО «Удмуртские коммунальные системы» проводят ремонт теплосети в районе здания изолятора временного содержания.

С 7.30 до 23.30 из-за празднования Дня молодежи закроют движение на улице Милиционной (от Бородина до переулка Широкого) и участок набережной (от Милиционной до эспланады).

С 22.00 28 июня и до 6.00 1 июля проводят капитальный ремонт теплосети на Пушкинской, в районе перекрестка с улицей Ленина. Там тоже перекроют проезд.

Фото: 2ГИС

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Новые дорожные знаки появятся на улицах города.

ИСТОЧНИК KP.RU