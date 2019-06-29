Перекрытия дорог в Ижевске: закрыто движение на Пушкинской, Свободы и набережной
В субботу, 29 июня, закроют несколько участков улиц в Ижевске. Поэтому прежде чем выезжать куда-либо, лучше перепроверьте маршрут.
Итак, с 21.00 28 июня закрыли проезд на участке улицы Свободы (от Красногеройской до Советской). Там проводится ремонт. Ее откроют только 30 июня в 8.00 утра.
С 8.00 до 22.00 нельзя будет проехать по Базисной. Там ООО «Удмуртские коммунальные системы» проводят ремонт теплосети в районе здания изолятора временного содержания.
С 7.30 до 23.30 из-за празднования Дня молодежи закроют движение на улице Милиционной (от Бородина до переулка Широкого) и участок набережной (от Милиционной до эспланады).
С 22.00 28 июня и до 6.00 1 июля проводят капитальный ремонт теплосети на Пушкинской, в районе перекрестка с улицей Ленина. Там тоже перекроют проезд.
Фото: 2ГИС
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ИСТОЧНИК KP.RU
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