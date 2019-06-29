В Ижевске временно перестанут работать несколько телеканалов
Жители Ижевска 1 и 2 июля не смогут посмотреть некоторые телеканалы. Как сообщает пресс-служба города, это связано с работами на передающей антенне.
С 8.00 до 14.00 будет остановлено вещание: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ Центр, ВГТРК-MUX Удмуртия, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МузТВ, Мир, Матч Страна, Супер.
С 7.00 до 16.00 будет остановлено вещание телеканала Рен ТВ.
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Рассказываем, какие улицы Ижевска будут сегодня перекрыты. Внимательно выбирайте маршрут, прежде чем куда-то поехать (продолжение).
ИСТОЧНИК KP.RU
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