Временно ограничат движение по ул. Южная набережная в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:01 2019-06-30T08:01:58+03:00

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Сегодня, 30 июня в Ижевске временно ограничат движение по улице Южная набережная. Как сообщают на официальном сайте города, это связано с проведением велопарада. Отмечается, что с 9.30 до 16.00 нельзя будет проехать на участке от пер. Дерябина до ул. Телегина.

Напомним, с 22.00 28 июня и до 6.00 1 июля проводят капитальный ремонт теплосети на Пушкинской, в районе перекрестка с улицей Ленина. Там тоже перекроют проезд.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Новые дорожные знаки установят в Ижевске. Сразу три знака установят на улице Удмуртской. (Подробнее)

- Начался ремонт на дороге к поселку Первомайский в Удмуртии. Работы должны закончить к 12 июля. (Подробнее)

- В 2019 году в Удмуртии сделают освещение на двух участках загородных магистралей. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU