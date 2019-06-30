2019-06-30T08:01:58+03:00
Общество

Временно ограничат движение по ул. Южная набережная в Ижевске

Ограничения связаны с проведением велопарада
Наталья Сорокина
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Фото: архивФото: архив
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Сегодня, 30 июня в Ижевске временно ограничат движение по улице Южная набережная. Как сообщают на официальном сайте города, это связано с проведением велопарада. Отмечается, что с 9.30 до 16.00 нельзя будет проехать на участке от пер. Дерябина до ул. Телегина.

Напомним, с 22.00 28 июня и до 6.00 1 июля проводят капитальный ремонт теплосети на Пушкинской, в районе перекрестка с улицей Ленина. Там тоже перекроют проезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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