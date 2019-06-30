В суд направили дело в отношении владелицы «резиновой квартиры» в Ижевске
В Устиновский суд Ижевска направили уголовное дело, по которому обвиняют местную жительницу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, обвиняемая за три тысячи рублей зарегистрировала в своей квартире 16 иностранных граждан. При этом фактически эти люди там не проживали. Уточняется, что данное преступление было совершено с февраля по март 2019 года.
Кстати, в фиктивной регистрации иностранных граждан подозревается еще одна ижевчанка. Как установили сотрудники полиции, проживающая в поселке Машиностроителей женщина «приютила» граждан без реального предоставления им жилплощади.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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