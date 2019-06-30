Бордюром обнесли кольцо на трассе Завьялово – Гольяны
Круговое движение на пересечении трасс Завьялово – Гольяны и Сарапул – Воткинск восстановили. Также в рамках ремонта автодороги Завьялово – Гольяны обнесли бордюром.
Как сообщает пресс-служба проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ранее отсутствие бордюра позволяло проезжать перекресток практически напрямую. Поэтому теперь водителей просят быть внимательнее при пересечении этого участка дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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