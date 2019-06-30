Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова предстала перед поклонниками в новом образе

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-30T15:19:19+03:00

Спортсменка выложила новые фотографии на своей странице в социальной сети

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Фигуристка Алина Загитова продолжает радовать своих поклонников новыми снимками. В этот раз она выложила на своей странице в социальной сети фотографию, на которой она одета в настоящее японское кимоно. Также на одном из снимков девушка сделала свой знаменитый жест «Масару поуз» и уже получила массу восторженных отзывов.

Напомним, недавно Алина Загитова выступила на шоу Fantasy on ice в Японии. Фигуристка исполнила номер с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Затем девушка упала с лутца, но потом реабилитировалась. Алину поддержал аплодисментами фигурист из Японии Юдзуру Ханю.

Чуть позднее в интервью японскому изданию «Емиури симбун» Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова призналась, почему выступления на чемпионате Европы и России у нее не получились.

- Из-за ожога правой лодыжки я не могла тренироваться в полную силу, - сказала фигуристка.

ИСТОЧНИК KP.RU