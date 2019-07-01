На улице Удмуртская в Ижевске начался ремонт
В Ижевске на улице Удмуртская на участке от улицы Ленина до Краева начался ремонт. Об этом сообщается в группе дорожного предприятия «Ижевское».
- Сейчас убирают старое покрытие и разборка бортовых камней. Далее пройдет ямочный ремонт, укладка выравнивающего слоя, подъем колодцев, установка нового бордюрного камня и укладка верхнего слоя асфальта, - сообщается в группе.
Также на участке будет благоустроена «зеленая зона», общей площадью 1000 кв. метров.
Водителей просят соблюдать скоростной режим и планировать проезд по альтернативным маршрутам. Также просят не парковать машины в зонах ремонта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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