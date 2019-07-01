После реконструкции в Ижевске открыли стадион «Динамо»

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-01T12:31:05+03:00

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В Ижевске 30 июня после большой реконструкции открылся обновленный стадион «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- На стадионе сделано современное футбольное поле, легкоатлетическое ядро на шесть дорожек с покрытием, которое используют на Олимпийских играх и чемпионатах мира по легкой атлетике. На трибунах установлены 2 076 мест, также отремонтированы два спортзала. Установлено цифровое табло, а также приведены в порядок раздевалки, тренерские и административные помещения, - сообщает пресс-служба.

Напомним, реконструкция стадиона проходила в несколько этапов, общая стоимость работ с учетом федерального, республиканского и городского бюджетов составила 476 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU